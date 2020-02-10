Гусев: Видно, что у Бенито есть мастерство

Новости спорта:Олег Гусев рассказал о впечатлениях от игры зимнего новичка киевлян Бенито.

Ассистент главного тренера Динамо U-21 Олег Гусев рассказал о впечатлениях от игры зимнего новичка киевлян Бенито. По его словам, он хорошо себя показывал, несмотря на проведенную лишь одну тренировку.

«Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол», — цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

Нигериец вышел на замену на 72-й минуте спарринга против латвийской Валмиеры, а уже на 75-й отобрал мяч около чужой штрафной и с острого угла перебросил вратаря, забив первый гол в футболке киевлян.

До этого Динамо зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 22 февраля сыграют с Ворсклой.