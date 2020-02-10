Новичок Десны: Будем бороться за второе место в УПЛ

Новости спорта:Филипп Будковский признал, что его новый клуб до последнего будет составлять конкуренцию Динамо и Заре за путевку в ЛЧ.

Нападающий «Десны» Филипп Будковский рассказал об ожиданиях от весенней части сезона УПЛ.

— Оставшиеся матчи «Десны» на первом этапе УПЛ уже анализировал?

— Да. Мы с ребятами иногда разговариваем на эту тему. Понемногу готовим себя. Отдаем себе отчет, что три из четырех матчей у нас с командами из первой шестерки («Шахтер», «Мариуполь», «Заря»).

Открываем весну матчем против чемпиона. Вот здесь как раз очень понадобиться, работа, проведенная на сборах.

— В борьбе за второе место специалисты в основном отдают предпочтение борьбе между «Динамо» и «Зарей».

— Я не специалист, поэтому могу только сказать, что «Десна» в каждом матче будет играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться.

— «Десна» — в Лиге чемпионов, звучит сенсационно?

— Думаю, да. Но если второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться, – сказал Будковский.