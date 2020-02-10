Легенда МЮ получит работу в сербском клубе

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14:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Неманья Видич скоро займет руководящую должность в Црвене Звезде.

Бывший защитник «Црвены Звезды» Неманья Видич в скором времени займёт место в руководстве клуба, сообщает сербский портал Republika.

Ожидается, что экс-игрок займёт должность генерального директора клуба из Белграда, сменив Звездана Терзича. Помимо этого изменения ожидаются и на посту спортивного директора, где Митру Мркела сменит Марко Пантелич, также защищавший цвета «Црвены Звезды» в качестве футболиста.

При этом уточняется, что перестановки в руководстве клуба произойдут летом этого года.

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Видич является воспитанником «Црвены Звезды» и выступал за клуб с 2000 по 2004 год, проведя 67 матчей и забив 12 голов. В дальнейшем защитник играл за московский «Спартак», «Манчестер Юнайтед» и «Интер», а в 2016 году завершил карьеру. С 2002 по 2011 год Неманья вызывался в сборную – сначала Югославии, потом Сербии и Черногории, а затем Сербии.

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Видич, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Црвена Звезда.
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