Притула высказался об игре Карпат в чемпионате Украины

Новости спорта:Остап Притула считает, что у команды современный стиль игры.

Полузащитник «Карпат» Остап Притула прокомментировал победу в спарринге над «Металлургом» Бекабад (2:1).

«Чувствую легкую усталость после последнего спарринга, вдохновляет самоотдача наших игроков, несмотря на погодные условия. С ними совсем беда: когда у нас тренировка – погода нормальная, как только спарринг – дождь или сильный ветер.

Было заметно, что соперник исповедует более силовой футбол, много борьбы. Комбинационных действий практически не было, они старались выбивать мяч вперед и прессинговать.

Футбол – контактный вид спорта, все мы готовы к максимальным страстям на поле, но лично у меня никогда не было желания дать сдачи.

Сборы проходят продуктивно, нравится, что по максимуму работаем с мячами, мало бегаем, у нас нет этого бессмысленного «бей-беги», – сказал Притула.