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"В городе - новый король": Лукаку похвастался победой над Миланом

"В городе - новый король": Лукаку похвастался победой над Миланом
16:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ромелу Лукаку горд победой в Дерби Мадонинны.

26-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 4:2, уступая после первого тайма – 0:2.

«В городе появился новый король», — написал Лукаку в своём твиттер-аккаунте.

Ромелу Лукаку в текущем сезоне принял участие в 30 матчах за «Интер», в которых забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи. Бельгийский форвард является лучшим бомбардиром команды.

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«Интер», одержав победу и воспользовавшись проигрышем «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:2), занимает первое место в чемпионате Италии с 54 очками в 23 играх. У туринского клуба в активе столько же очков, и он уступает нерадзурри по дополнительным показателям. «Лацио» располагается на третьем месте, набрав 53 очка.

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Милан, Серия А, Интер, Новости спорта, Ромело Лукаку.
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