Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Сенсация века: дзюдоист Риннер проиграл впервые за 10 лет
Сенсация века: дзюдоист Риннер проиграл впервые за 10 лет
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)

Экс-игроку сборной Англии сделали операцию из-за проблем с алкоголем

Экс-игроку сборной Англии сделали операцию из-за проблем с алкоголем
18:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Пол Гаскойн столкнулся с проблемами по здоровью.

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн продолжает борьбу с алкоголизмом при помощи специальных гранул, вживлённых в его живот, сообщает Mirror.

По данным источника, операцию Гаскойну провели в январе 2018 года в Австралии. На перелёты и процедуру экс-футболист потратил более € 25 тыс.

«Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше мне нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, то я сразу чувствую тошноту. Порой я хочу напиться, но эта штука мне не даст. Даже одного стакана может оказаться слишком много.

Неймара обвинили в создании борделя

У меня бывали длительные периоды, когда я не пил, но, будучи алкоголиком, порой хочется расслабиться. Я признаю некоторые плохие поступки, которые сделал», — приводит слова Гаскойна Mirror.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Пол Гаскойн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
02 Кака назвал лучших форвардом современности
03 Наследие легенды: Сын Холифилда вырубил соперника в первом раунде (Видео)
04 Беринчик дал ценный совет Теофимо Лопесу
05 Усик получил травму в тренировочном лагере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь