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Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона

Наполи может уволить Гаттузо по окончанию сезона
19:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Скорее всего, Гаттузо покинет Наполи после окончания сезона.

Наполи неожиданно проиграл Лечче в рамках 23-го тура итальянской Серии А (2:3), после чего руководство неаполитанцев всерьез задумалось об увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера клуба.

Как сообщает Calciomercato.it, несмотря на победы над Лацио и Ювентусом, в Наполи сомневаются, что Гаттузо является подходящим человеком для команды.

По информации источника, итальянский специалист может покинуть свой пост уже в конце текущего сезона.

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Для любителей статистики: под руководством Гаттузо Наполи набрал в чемпионате Италии меньше очков, забил меньше голов и пропустил больше, чем под руководством Карло Анчелотти в начале текущей кампании.

Данная ситуация не устраивает президента команды Аурелио Де Лаурентиса, поэтому он планирует начать поиски нового наставника.

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Наполи, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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