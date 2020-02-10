У Пеле обострилась депрессия

Новости спорта:Пеле не может нормально ходить и стесняется этого.

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.

«Он довольно слаб. Перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни», — приводит слова Эдиньо Globo Esporte.

Напомним, Пеле — трёхкратный чемпион мира. Легенде футбола сейчас 79 лет.