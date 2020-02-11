Барселона нашла замену Суаресу

Барселона не теряет надежду на подписание нападающего Реала Сосьедад Виллиана Жозе, сообщает Marca.
Блаугранас не намерены прекращать переговоры, хотя и считают цену на бразильца завышенной. Сумма отступных в его контракте — 70 миллионов евро.
Сегодня операцию перенесет французский форвард каталонцев Усман Дембеле, и на Камп Ноу рассчитывают получить разрешение не подписание другого игрока из испанского чемпионата в случае, если Дембеле вылетит на срок больше пяти месяцев.
Сам Реал Сосьедад продавать своего нападающего не желает.
В нынешнем сезоне Жозе отличился 8 голами в 24 матчах Сосьедада во всех турнирах.
Напомним, помимо Дембеле, чемпиону Испании не приходится расссчитывать на другого форварда Луиса Суареса, который в январе выбыл на четыре месяца.
Барселона занимает второе место в таблице Примеры и отстает от лидирующего Реала на три очка.