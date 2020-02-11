Барселона нашла замену Суаресу

Новости спорта:Барселона не теряет надежду на подписание нападающего Реала Сосьедад Виллиана Жозе.

Барселона не теряет надежду на подписание нападающего Реала Сосьедад Виллиана Жозе, сообщает Marca.

Блаугранас не намерены прекращать переговоры, хотя и считают цену на бразильца завышенной. Сумма отступных в его контракте — 70 миллионов евро.

Сегодня операцию перенесет французский форвард каталонцев Усман Дембеле, и на Камп Ноу рассчитывают получить разрешение не подписание другого игрока из испанского чемпионата в случае, если Дембеле вылетит на срок больше пяти месяцев.

Сам Реал Сосьедад продавать своего нападающего не желает.

В нынешнем сезоне Жозе отличился 8 голами в 24 матчах Сосьедада во всех турнирах.

Напомним, помимо Дембеле, чемпиону Испании не приходится расссчитывать на другого форварда Луиса Суареса, который в январе выбыл на четыре месяца.

Барселона занимает второе место в таблице Примеры и отстает от лидирующего Реала на три очка.