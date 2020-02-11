Клопп нашел новую звезду для Ливерпуля

Новости спорта:Вингер Вильярреала Самуэль Чуквуезе попал в сферу интересов Ливерпуля.

Вингер Вильярреала Самуэль Чуквуезе попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает France Football. Гранд АПЛ предлагал 35 миллионов евро за 20-летнего нигерийца, но получил отказ.

По информации AS, Вильярреал готов отпустить Чуквуезе за 100 миллионов евро — сумма отступных в контракте игрока. Кроме Ливерпуля, интерес к вингеру проявляет Челси.

Напомним, что в конце января Вильярреал подписал нападающего Боруссии Дортмунд Пако Алькасера. Ранее Желтая субмарина отдала в аренду в Лион форварда Карла Токо Экамби.

В нынешнем сезоне Чуквуезе провел 26 матчей за Вильярреал во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт вингера с Желтой субмариной истекает в июне 2023 года.

Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на 22 очка. Вильярреал идет на восьмом месте Ла Лиги.