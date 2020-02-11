Сборная Украины (U-17) разгромлена Англией в контрольном матче

Новости спорта:Сборная Александра Петракова завершила мини-сбор.

Сборная Украины U-17 завершила мини-сбор в Испании контрольным матчем против Англии. Команда Александра Петракова уступила со счетом 0:4.

Ранее украинцы сыграли с англичанами вничью, а также обыграли Бельгию.

Мини-сбор проводился в рамках подготовки к решающим матчам отбора Евро-2020.

Украина U-17 - Англия U-17 0:4

Украина: Исенко, Савчук, Козык, Роман, Капинус (Кононов, 46), Лебедев (Микитишин, 46), Очеретько (Хромей, 55), Булеза (Танчак, 88), Шубин, Хлань (Денис Шостак, 46), Дмитрий Шостак (Довгань, 88)