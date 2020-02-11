Украинец Славов дебютировал в Азиатской Лиге чемпионов (Видео)

Новости спорта:Мирослав Славов дебютировал в Азиатской Лиге чемпионов за иранский Шахр Ходро.

Бывший нападающий донецкого Металлурга, Анжи и юношеской сборной Украины Мирослав Славов дебютировал в Азиатской Лиге чемпионов за иранский Шахр Ходро.

Футболист появился на поле на 82-й минуте встречи, когда его клуб уже уступал Аль-Хилялю из Саудовской Аравии (0:2).

Стоит отметить, что за команду соперника выступают бывший форвард сборной Франции Бафетимби Гомис и экс игрок сборной Италии Себастьян Джовинко.

Обзор матча:

Мирослав Славов перебрался в Шахр Ходро в зимнее трансферное окно из латвийской Риги.