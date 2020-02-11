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Легендарный Клинсман покинул Герту

Легендарный Клинсман покинул Герту
12:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Главный тренер берлинской Герты Юрген Клинсман принял решение покинуть свой пост.

Главный тренер берлинской Герты Юрген Клинсман принял решение покинуть свой пост. Об этом специалист сообщил в своем Facebook аккаунте.

"Я хотел бы сказать большое спасибо всем игрокам, болельщикам, зрителям, тренерам и сотрудникам Герты за поддержку, многочисленные встречи за последние десять недель. Это время было чрезвычайно волнующим для меня и принесло много интересных новых идей. Клуб и город стали дорогими для меня.

В конце ноября руководством я был призван помочь команде в трудную минуту. Мы были на очень хорошем пути за относительно короткое время, и благодаря поддержке многих людей мы теперь на расстоянии шести очков от вылета, несмотря на сложные игры. Я твердо убежден, что Герта достигнет цели - остаться в Бундеслиге.

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Однако, как главному тренеру, мне также нужно доверие людей, вовлеченных в эту задачу, которая еще не выполнена. Единство, сплоченность и сосредоточенность на основных моментах являются наиболее важными элементами, особенно в битве за выживание. Пока я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу ответить за свою ответственность.

За это время мои поклонники, игроки и персонал стали мне дороже, и поэтому я буду продолжать испытывать восторг от Герты. Я все еще с нетерпением жду многих встреч в городе или на стадионе", - сказал Клинсман.

Напомним, ранее сообщалось, что Герта больше всех потратила в зимнее трансферное окно.

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Футбол, ФК Герта, Новости футбола, Юрген Клинсман.
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