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Экс-звезда Шахтера вернется в Англию

Экс-звезда Шахтера вернется в Англию
14:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат Арсеналу, вернется в лондонский клуб летом.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат Арсеналу, вернется в лондонский клуб летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, "волки" не готовы выкупать армянина за 23 миллиона евро, поскольку его контракт с лондонским клубом истекает в следующем сезоне.

В свою очередь "канониры" уже начали поиски потенциального покупателя - Мхитарян не входит в планы главного тренера Арсенала Микеля Артеты.

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Напомним, Рома арендовала армянского хавбека у "канониров" в сентябре 2019 года. В текущем сезоне Серии А Мхитарян сыграл в десяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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ФК Рома, Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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