Экс-звезда Шахтера вернется в Англию

Новости спорта:Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат Арсеналу, вернется в лондонский клуб летом.

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат Арсеналу, вернется в лондонский клуб летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, "волки" не готовы выкупать армянина за 23 миллиона евро, поскольку его контракт с лондонским клубом истекает в следующем сезоне.

В свою очередь "канониры" уже начали поиски потенциального покупателя - Мхитарян не входит в планы главного тренера Арсенала Микеля Артеты.

Напомним, Рома арендовала армянского хавбека у "канониров" в сентябре 2019 года. В текущем сезоне Серии А Мхитарян сыграл в десяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.