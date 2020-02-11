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"Подвело здоровье": трансфер игрока Шахтера в зарубежный клуб сорвался

"Подвело здоровье": трансфер игрока Шахтера в зарубежный клуб сорвался
20:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Богдан Бутко мог переехать в польский чемпионат.

Трансфер защитника Шахтера Богдана Бутко в Лех сорвался из-за повреждения игрока, информирует dynamomania.com.

У Бутко — надрыв приводящей мышцы, в связи с чем он выбыл из строя как минимум на месяц.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник не провел ни одного матча за Шахтер, проиграв конкуренцию Додо и Сергею Болбату.

Действующий контракт Бутко с Шахтером рассчитан еще на полтора года. Ранее воспитанник Горняков выступал на правах аренды за Волынь, Ильичевец (сейчас — Мариуполь) и российский Амкар.

Ювентус продлил контракт с основным вратарем

Шахтер лидирует в чемпионате Украины, опережая Динамо на 14 очков после 18 туров.

На следующей неделе команда Луиша Каштру в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Богдан Бутко, Лех.
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