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"Любил лежать голый": экс-подопечные Бьелсы о его странностях

"Любил лежать голый": экс-подопечные Бьелсы о его странностях
20:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Марсела Бьелса не зря носит прозвище "Сумасшедший".

Бывшие игроки сборной Чили Марк Гонсалес и Хосе Педро Фуэнсалида рассказали о привычке экс-наставника Марсело Бьельсы, ныне возглавляющего «Лидс Юнайтед», справляться с поражениями команды.

«После поражения в матче с Эквадором Бьельса вошёл в раздевалку. Он был разгорячённым, ходил взад-вперёд и ни с кем не разговаривал. Рядом была ещё одна раздевалка, и он ушёл туда.

Мы вошли туда спустя некоторое время и увидели его. Бьельса лежал на столе абсолютно голый, как будто ждал, когда ему сделают операцию. Так он пролежал где-то полчаса, абсолютно голый», — приводит слова Гонсалеса The Sun.

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«Видел подобное несколько раз. Тогда мы проиграли в финале со счётом 0:1, но были неплохи, несмотря на отсутствие ключевых игроков в составе.

Бьельса даже подрался с тренером соперника. Потом в бешенстве пошёл в раздевалку. Когда мы вошли, увидели, как он без остановки ходит по комнате и снимает одежду», — отметил Фуэнсалида.

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Чемпионшип, Марсело Бьелса, Новости спорта, Новости футбола.
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