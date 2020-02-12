Авиация, обложка Vogue, Бекхэмы: амбициозная избранница Виталия Бойко

Новости спорта:Анастасия Гмыря - амбициозная модель и избранница перспективного украинского футболиста Виталия Бойко.

"Уезжайте в Европу, ведь только там можно расти как футболист", всё громче и громче твердит футбольная общественность. Очень много таких примеров, когда футболист, уехав в Европу (пусть даже не в самый сильный чемпионат) прогрессирует и переходит в ТОП-клубы ведущих чемпионатов. Малиновский, Яремчук, Соболь, Лунин. Но, наверное, больше всего всех впечатлила история Зинченко!

И вот, новый виток сказки! Украинский футболист Виталий Бойко, который был лидером Черкащины - клуба из Первой Лиги Украины, решился на серьезный шаг! Переезд в Испанию. Бойко подписал контракт с испанским клубом "Ибица", который расположился на 3 месте Сегунды Б. Виталий рассказал о данном переходе и всех его сложностях. Поверьте, она чем-то похожа на историю Александра Зинченко. Возможно, растет новая звезда украинского футбола?

Многие звездные футболисты уверяют, что без своих возлюбленных они бы не стали настолько Великими. Так что сегодня поговорим о девушках.

Знакомьтесь! Анастасия Гмыря - вторая половинка Виталия Бойко.

Настя - перспективная украинская модель. Сейчас она участвует в престижном международном фото-конкурсе. Основными ее конкурентками являются модели из России. Давайте поддержим Настю в борьбе за "обложку журнала".

А вот и пару ярких кадров с которыми Настя борется за победу (Наслаждайтесь естественной красотой):

Сама Настя в восторге от данного проекта, и призналась, что обожает съемки, где есть идея, "а не просто каталожные". Также Анастасия отметила фотографа и автора идеи - Инну Пасько:" Было очень комфортно работать с ней. С Опытом понимаешь, что очень важна связь между фотографом и моделью. Мы достойны обложки "Vogue" - амбициозно заявила Настя.

А вообще история девушки довольно интересная. Училась Анастасия в Национальном авиационном университете (НАУ) на экологическом факультете. "Первым делом самолеты?" Но, все таки решила, что не будет связывать свою жизнь с авиацией, выбрав другой путь. Хобби девушки являются танцы и вышивка - именно этим она и предпочитает заниматься в свободное время.

Как у всех часто бывает, именно в студенческие года мы понимаем, чего ходим в жизни. Так получилось и у Насти. Девушка сделала первые шаги в модельном бизнесе именно во время учебы, победив на студенческом конкурсе красоты: "Именно тогда я начала знакомится с различными фотографами, визажистами и другими авторитетными людьми в своей сфере. А в последствии выступления на показе мод "Kyiv Fashion", подписание контракта с "Ivanka Model's International" и работа в Индии".

Наверное у каждой модели были экстримальмальные съемки? Настя говорит, что "ее экстрим - впереди", но в ее модельной жизни хватало забавных историй из серии "До изнеможения": Сразу после перелета 12-ти часовая съемка на каблуках. Перелет обратно и кастинг. Вот, настолько непроста жизнь моделей - подытожила избранница Виталия Бойко.

История их знакомства и вправду впечатляет. По словам девушки Виталий приехал на отдых к бабушке и пошел "тусить", а Настя "зажигала танцпол" - история бальна, но без нее не было бы "НАС", говорит пассия Виталия.

Пара вместе уже 5 лет. Было много разного: первая поездка на море, заграницу - все вместе. А еще у возлюбленных есть цель: Он звезда мирового футбола, а я - известная модель. Все как у Бекхэмов" - заявила Настя.

А также девушка поделилась с нами своими эмоциями от переезда Виталия в Испанию:

"Честно говоря, я до конца не осознаю, что это правда. Но, я очень рада, что он занимается любимим делом. Футбол - это его жизнь. И данная история, еще раз, показывает, что если ты чего-то хочешь добиться, то надо работать и идти к своей цели.

Солнце, моря, пляж: купальник уже выбрала?

Как раз в процессе (смеется). Одного будет мало, что же в Instagram выставлять?. А еще морально готовлюсь к переезду. Есть некоторые нюансы: языковой барьер, смена климата. Радует, что рядом будет любимый человек.

Вот такая удивительная история: "Из грязи в князи". Не сомневаюсь, что вскоре мы услышим про "украинских Бекхэмов" и имена Виталия, как футболиста и Насти, как модели будут греметь на весь мир.