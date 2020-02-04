Виталий Бойко - о переезде в Испанию: Тут созданы хорошие условия

Новости спорта:Украинский футболист Виталий Бойко рассказал о своем переезде в Испанию.

На днях перспективный украинский футболист Виталий Бойко подписал контракт с испанским клубом "Ибица". Стоит отметить, что совсем недавно этот клуб Сегунды Б чуть не выбил Барселону с розыгрыша Кубка Испании, уступив 1:2. Но, пока будет выступать с фарм-клубе Ибиццы - Сан Рафаэль, которая выступает в соревнованиях для игроков до 23 лет.

По словам Виталия, он переехал в Испанию благодаря футбольному агенту Ивану Ищенко: "Ко мне позвонил футбольный агент Иван Ищенко и предложил попробовать свои силы в Испании, ну я и согласился" - говорит Бойко.

Отметим, что переход состоялся буквально в последние часы европейского трансферного окна, и вызвал настоящий фурор в Украине. Но, почему, же с контрактом тянули так долго? - Были некоторые трудности с документами, но, хорошо, что все закончилось именно так и я смог сменить клуб."

Виталий был лидером аутсайдера Первой Лиги Украины клуба - "ФК Черкащина", и как многие футболисты решил уйти из клуба этой зимой. Наши источники уверяют, что переход Виталия был достаточно сложным в "бумажном" плане. А сам Виталий не особо желает рассказывать о "бумажной возне" с его переходом: "Если руководство захочет, то пускай расскажет все более детально" - говорит Бойко.

Напомним, как-то, мы рассказывали, что на самом деле творится в футбольном клубе "Черкащина".

Как рассказал сам Виталий на него претендовали и лидеры Первой Лиги: "Да, были предложения от лидеров Первой Лиги. Честно, в последний момент перед подписанием контракта очень сомневался. Хотел вернутся домой и продолжить карьеру в Украине."

Футболист также уверил, что "В Испании есть все, для того, чтобы играть и добиваться успехов. Созданы хорошие условия".

Как известно, переезд в другую страну всегда стресс для любого человека. А у футболистов акклиматизация и адаптация должна пройти как можно быстрее. Виталий поведал нам о смешной ситуации на тренировке своей новой команды: "На первой тренировке пробивали по воротам. Первый удар я не забил, и тренер жестом показал: Можешь попробовать еще. Но, было очень похоже на жест, что за не забитый гол нужно сделать кувырок. Ну я и сделал!" (Смеется).

Агент Иван Ищенко рассказал о переходе Виталия Бойко в Испанию:

"В Испании украинских футболистов не так много, - рассказал UA-Футбол футбольный агент Иван Ищенко. - Бойко приехал на просмотр и чуть ли не с первого дня сумел обратить на себя внимание спортивного директора испанского клуба Давиде де Паблоса. А тот сыграл большую роль в том, чтобы Бойко таки оказался в Испании".