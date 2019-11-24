Аутсайдер Первой лиги Украины устроил шокирующую кадровую чистку

Новости спорта:ОПФК Черкащина рассталась с сразу с девятью игроками основного состава.

Аутсайдер Первой лиги после осенней части чемпионата Черкащина рассталась сразу с девятью игроками, сообщает региональный сайт Табло.

По обоюдному согласию контракты были расторгнуты с Алексеем Майбородой, Юрием Малеем, Иваном Антонюком, Андреем Фаюком, Евгением Задорожнюком, Александром Медведем, Михаилом Цебро, Тимуром Пограничным и Максимом Зеленевичем.

Помимо этого, клуб вскоре могут покинуть еще два игрока. Черкащина предложила расторжение контракта Александру Цибульнику и Дмитрию Кошелюку, но данные футболисты пока не подписали соглашение о том, что готовы уйти с команды.

Ранее главный тренер команды Александр Кирилюк заявил, что в клубе большие проблемы с финансированием и сравнил свою работу с «выживанием».

В последнем матче осенней части сезона Черкащина проиграла Ингульцу (1:2), клуб Кирилюка имеет всего 6 очков после 19 сыгранных туров.