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Аутсайдер Первой лиги Украины устроил шокирующую кадровую чистку

Аутсайдер Первой лиги Украины устроил шокирующую кадровую чистку
14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:ОПФК Черкащина рассталась с сразу с девятью игроками основного состава.

Аутсайдер Первой лиги после осенней части чемпионата Черкащина рассталась сразу с девятью игроками, сообщает региональный сайт Табло.

По обоюдному согласию контракты были расторгнуты с Алексеем Майбородой, Юрием Малеем, Иваном Антонюком, Андреем Фаюком, Евгением Задорожнюком, Александром Медведем, Михаилом Цебро, Тимуром Пограничным и Максимом Зеленевичем.

Помимо этого, клуб вскоре могут покинуть еще два игрока. Черкащина предложила расторжение контракта Александру Цибульнику и Дмитрию Кошелюку, но данные футболисты пока не подписали соглашение о том, что готовы уйти с команды.

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Ранее главный тренер команды Александр Кирилюк заявил, что в клубе большие проблемы с финансированием и сравнил свою работу с «выживанием».

В последнем матче осенней части сезона Черкащина проиграла Ингульцу (1:2), клуб Кирилюка имеет всего 6 очков после 19 сыгранных туров.

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Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Черкащина.
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