Ювентус продлил контракт с основным вратарем

Новости спорта:Голкипер Ювентуса Войцех Щесны продлил контракт.

Голкипер Ювентуса Войцех Щесны продлил контракт, сообщает официальный сайт туринцев.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Поляк перешел в Ювентус в 2017 году из Ромы. В составе бьянконери Войцех выиграл два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии.

Всего за Ювентус польский голкипер отыграл 84 матча. В текущем сезоне Щесны выходил на поле 21 раз.

Ювентус делит первое место Серии А вместе с Интером. Обе команды набрали по 54 очка в 23 матчах, но миланцы опережают туринцев за счет дополнительных показателей. Следующий матч Ювентус проведет 16 февраля против Брешии.