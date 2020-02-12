Скачать
Среда, 12.02.2020
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену
Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации

Ювентус продлил контракт с основным вратарем

Ювентус продлил контракт с основным вратарем
11:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Голкипер Ювентуса Войцех Щесны продлил контракт.

Голкипер Ювентуса Войцех Щесны продлил контракт, сообщает официальный сайт туринцев.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Поляк перешел в Ювентус в 2017 году из Ромы. В составе бьянконери Войцех выиграл два Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии.

Всего за Ювентус польский голкипер отыграл 84 матча. В текущем сезоне Щесны выходил на поле 21 раз.

Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского

Ювентус делит первое место Серии А вместе с Интером. Обе команды набрали по 54 очка в 23 матчах, но миланцы опережают туринцев за счет дополнительных показателей. Следующий матч Ювентус проведет 16 февраля против Брешии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Войцех Щесны, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доннарумма может перейти в Реал или Ювентус
02 Левски хочет продать своего лидера в Динамо
03 Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
04 Коутиньо прокомментировал свой уход из Ливерпуля
05 "Подвело здоровье": трансфер игрока Шахтера в зарубежный клуб сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь