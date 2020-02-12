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Среда, 12.02.2020
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Ливерпуль хочет усилиться лидером Интера

Ливерпуль хочет усилиться лидером Интера
16:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль хочет стать ещё сильнее.

Хорват Марцело Брозович попал в сферу интересов лидера АПЛ Ливерпуля. 

Во время дебри Интер - Милан на матче присутствовали скауты мерсисайдцев и их очень впечатлил своей игрой полузащитник.

27-летний футболист является важной частью команды Антони Конте, но есть правило, согласно которому, любой зарубежный клуб может выкупить его за 60 миллионов евро.

Милан может возглавить опытный испанский тренер

В Интере не хотят прощаться с таким игроком, а уж тем более за такую скромную сумму денег. Если интерес не рассеется, то, вероятно, хорват летом перейдет в Англию.

За Интер он провел 182 поединка во всех турнирах и отличился 22 голами.

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Все по теме:

Серия А, АПЛ, Ливерпуль, Интер, Марцело Брозович.
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