Ливерпуль хочет усилиться лидером Интера

Новости спорта:Ливерпуль хочет стать ещё сильнее.

Хорват Марцело Брозович попал в сферу интересов лидера АПЛ Ливерпуля.

Во время дебри Интер - Милан на матче присутствовали скауты мерсисайдцев и их очень впечатлил своей игрой полузащитник.

27-летний футболист является важной частью команды Антони Конте, но есть правило, согласно которому, любой зарубежный клуб может выкупить его за 60 миллионов евро.

В Интере не хотят прощаться с таким игроком, а уж тем более за такую скромную сумму денег. Если интерес не рассеется, то, вероятно, хорват летом перейдет в Англию.

За Интер он провел 182 поединка во всех турнирах и отличился 22 голами.