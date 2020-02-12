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Среда, 12.02.2020
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Реал хочет купить экс-одноклубника Лунина

Реал хочет купить экс-одноклубника Лунина
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:На игрока также претендуют МЮ и Атлетико.

Защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису с большой вероятностью покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста является мадридский «Реал». «Сливочных» привлекает скромная сумма отступных в контракта Мохаммеда, которая составляет € 12 млн.

Также в клубе считают, что игрок идеально вписывается в трансферную политику по омоложению состава.

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Заполучить Салису также хотят «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». И «матрасники», и «красные дьяволы» уже делали запросы по игроку, однако «Реал» уверен в итоговой победе в борьбе в связи с хорошими отношениями между президентами клубов – Флорентино Пересом и Роналдо, выступавшим за «сливочных» в бытность футболистом.

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Реал, Примера, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Андрей Лунин.
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