Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Новости спорта:Динамо не смогло пройти соперников из Загреба.

Динамо Загреб еще перед матчем с Динамо киевским столкнулось с трудностями: из-за погодных условий хорваты прилетели в Киев на день позже планируемого, да еще и без двух важных игроков.

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского посетили около 10 тысяч болельщиков, но увидеть интересный футбол им не удалось.

На 17-й минуте Шулянский не успел в подкате замкнуть прострел Цитаишвили, и это был, пожалуй, самый острый момент всего первого тайма. Тот же Шулянский на исходе часа игры не успел пробить по воротам – защитник в подкате вынес мяч.

Развязка могла наступить на последней добавленной минуте: Цитаишвили вошел на скорости в штрафную загребцев и пробил в руки Йосиповичу, а в ходе контратаки форвард хорватов выскочил один на один, но Нещерет успел выйти из ворот и вынести мяч!

В серии пенальти неудачными для киевлян стали первый и пятый удары – и Надольский, и Волошин пробили под штангу, но недостаточно сильно – вратарь вытащил мяч в обоих случаях. Среди загребцев был неточен только пробивший выше ворот Нико Янкович. 3:4, и в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА идет хорватская команда.