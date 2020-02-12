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Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
20:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо не смогло пройти соперников из Загреба.

Динамо Загреб еще перед матчем с Динамо киевским столкнулось с трудностями: из-за погодных условий хорваты прилетели в Киев на день позже планируемого, да еще и без двух важных игроков.

Стадион Динамо имени Валерия Лобановского посетили около 10 тысяч болельщиков, но увидеть интересный футбол им не удалось.

На 17-й минуте Шулянский не успел в подкате замкнуть прострел Цитаишвили, и это был, пожалуй, самый острый момент всего первого тайма. Тот же Шулянский на исходе часа игры не успел пробить по воротам – защитник в подкате вынес мяч.

Динамо вылетело с ЛЧ

Развязка могла наступить на последней добавленной минуте: Цитаишвили вошел на скорости в штрафную загребцев и пробил в руки Йосиповичу, а в ходе контратаки форвард хорватов выскочил один на один, но Нещерет успел выйти из ворот и вынести мяч!

В серии пенальти неудачными для киевлян стали первый и пятый удары – и Надольский, и Волошин пробили под штангу, но недостаточно сильно – вратарь вытащил мяч в обоих случаях. Среди загребцев был неточен только пробивший выше ворот Нико Янкович. 3:4, и в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА идет хорватская команда.

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ФК Динамо К, Лига Чемпионов, УПЛ, Динамо Загреб.
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