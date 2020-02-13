ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, разгромив Дижон (Фото, Видео)

Новости спорта:ПСЖ одержал разгромную выездную победу над Дижоном в матче 1/4 финала Кубка Франции.

ПСЖ одержал разгромную выездную победу над Дижоном в матче 1/4 финала Кубка Франции.

Парижане забили уже в первой атаке — после прострела с фланга в свои ворота мяч отправил защитник Дижона Уэсли Лотоа. Вскоре хозяева поля отыгрались, однако это был их последний повод для радости в отчетном поединке.

После этого забивал только ПСЖ, в составе которого отличились Килиан Мбаппе, Тиаго Силва и Пабло Сарабия. В конце матча еще один мяч в свои ворота забил игрок Дижона Сену Кулибали, а в компенсированное время Сарабия успел оформить дубль.

Обзор матча:

ПСЖ присоединился к Ренну, который вчера стал первым полуфиналистом Кубка Франции.

Сегодня еще в одном четвертьфинальном матче сыграют Лион и Марсель, а завтра Сент-Этьен отправится в гости к Эпиналю.