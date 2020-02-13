Форвард Шахтера может перейти в клуб MLS

Новости спорта:Один из клубов МЛС заинтересован в аренде нападающего донецкого Шахтера Владислава Вакулы.

Один из клубов МЛС заинтересован в аренде нападающего донецкого Шахтера Владислава Вакулы, сообщает Footballhub.com.ua.

Горняки уже получили предложение об аренде 20-летнего форварда на один сезон в МЛС, который длится с марта по октябрь. Американский клуб также хочет иметь возможность выкупа игрока.

В первой части сезона Вакула выступал в аренде в Мариуполе. Он провел 17 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав один ассист.

Зимой Шахтер вернул игрока из аренды и Вакула отправился с Горняками на сбор в Турцию.

На данный момент чемпионом МЛС является Сиэтл Саундерс. Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ.