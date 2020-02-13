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Украинский футболист сравнил чемпионат Польши и УПЛ

Украинский футболист сравнил чемпионат Польши и УПЛ
14:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Костевич рассказал, что в Польше больше стабильности.

Полузащитник Леха Владимир Костевич поделился своими впечатлениями от выступления в польском чемпионате и оценил шансы своей команды в борьбе за титул.

Возможно, между чемпионатами Польши и Украины есть разница потому, что в польских командах больше стабильности. Во время выступлений в УПЛ многие команды имели финансовые проблемы, насколько я знаю, некоторые команды до сих пор имеют эту проблему.

К примеру, в Говерле футболисты по десять месяцев не получали зарплату. Огромный плюс для игрока и его клуба, когда ты не думаешь о том, выплатят тебе деньги или нет, а когда ты просто делаешь свою работу как можно лучше и не думаешь о том, пропадет ли твоя команда с футбольной карты или нет. В тех же Карпатах на нас давила ситуация со снятием очков, не знали, можем ли мы подписывать новых футболистов.

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Так что, я считаю, что есть существенная разница", – рассказал Костевич в интервью порталу In Poland.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 21 поединок в составе Леха, отличившись одним голом и двумя ассистами.

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УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Владимир Костевич, Лех.
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