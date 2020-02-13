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Опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ

Опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ
14:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В топе много представителей МЮ.

Американский ресурс Spotrac проанализировал зарплатные ведомости 20 клубов АПЛ.

Сведя футболистов со всех команд в один список, выходит интересная картина. Самый высокооплачиваемый игрок Ливерпуля находится лишь на 9-й строчке. Большинство из первых 11 игроков у МЮ — 4 представителя.

Также примечательно, что в топ-11 не оказалось ни одного игрока Челси, а самую высокую зарплату в Англии получает вратарь Давид Де Хеа.

1. Давид Де Хеа (МЮ) — 19.5 млн евро/в год

2. Кевин Де Брюйне (Ман Сити) — 16.68

3. Рахим Стерлинг (Ман Сити) — 15.6

4. Поль Погба (МЮ) — 15.08

5. Месут Озил (Арсенал) — 13.975

6. Антони Мартиаль (МЮ) — 13

7. Серхио Агуэро (Ман Сити) — 11.97

8. Харри Кейн (Тоттенхэм) — 10.4

9. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — 10.4

10. Танги Ндомбеле (Тоттенхэм) — 10.4

11. Маркус Рашфорд (МЮ) — 10.4

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Также стоит отметить факт того, что Spotrac в общей список внес и Алексиса Санчеса, который ныне пребывает в аренде из Манчестер Юнайтед в Интере. При переходе чилийца в Серию А было известно, что часть зарплаты ему все же будут платить "красные дьяволы", однако неизвестноо какой конкретно сумме идет речь.

Именно поэтому, мы решили не вносить Алексиса в наш список, просто исключив его. Ради справедливости отметим, что пребывая в МЮ чилиец зарабатывал 16.38 млн евро в год и потенциально мог находиться ныне на третьем месте, сдвинув оттуда Рахим Стерлинга.

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АПЛ, Ливерпуль, Челси, Арсенал, МЮ, МС, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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