Шахтер легко обыграл лидера Первой лиги в спарринге

Новости спорта:"Горняки" забили два безответных мяча одному из лидеров Первой лиги.

Шахтер одержал победу над Волынью в товарищеском матче (2:0).

Поединок состоялся в Счастливом (Киевская область). Статистика матча будет приведена позже.

Спарринг с Волынью стал первым для Горняков после возвращения со второго тренировочного сбора в Турции.

На втором сборе в Турции Шахтер провел четыре спарринга. Команда Луиша Каштру обыграла Македонию ГП (2:0), Олимпию (3:1), Вентспилс (1:0), а также сыграла вничью с Сендерюске (2:2).

В следующий четверг Шахтер в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 23 февраля Горняки встретятся с Десной в чемпионате Украины.