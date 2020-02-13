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Большие деньги: ПСЖ озвучил план по сохранению Мбаппе

Большие деньги: ПСЖ озвучил план по сохранению Мбаппе
15:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ пойдет на все, чтобы сохранить свою главную надежду.

Руководство ПСЖ не оставляет попыток продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, будущее которого находится под большим вопросом из-за слухов о возможном переходе в мадридский Реал.

Как сообщает AS, парижане в ближайшее время планируют возобновить переговоры с 21-летним французом по новому контракту, предложив годовой оклад в размере 50 миллионов евро.

"ПСЖ не отпустит Килиана Мбаппе до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стратегический вопрос", — уточняет источник.

Если Мбаппе согласится продлить соглашение с ПСЖ, то он практически сравняется по зарплате с форвардом Ювентуса Криштиану Роналду и капитаном Барселоны Лионелем Месси.

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По данным L'Equipe, нынешний годовой оклад Мбаппе в ПСЖ составляет около 15 миллионов евро, что значительно меньше будущего предложения французского гранда.

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ПСЖ, Новости спорта, Новости футбола, Киллиан Мбаппе.
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