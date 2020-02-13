Боруссия назвала цену на свою главную звезду

Новости спорта:Джейдон Санчо покинет Дортмунд только если за него прилично заплатят.

Боруссия Дортмунд рассчитывает выручить за вингера Джейдона Санчо не менее 100 миллионов фунтов, передает Sky Sports.

Будущим летом борьбу за молодого англичанина поведут Манчестер Юнайтед и Челси, которые наиболее заинтересованы в его трансфере.

Вчера стало известно, что Санчо покинет Боруссию в конце сезона, несмотря не действующий до 2022 года контракт. В 2017 году Джейдон перебрался в Дортмунд из Манчестер Сити всего за 8 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 19-летний Санчо забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач в 28 матчах за Боруссию во всех турнирах.

Боруссия занимает третье место в Бундеслиге, отставая от лидирующей Баварии на три очка. В ближайшем матче команда Люсьена Фавра сыграет с Айнтрахтом.