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Французский специалист: Тухель - самый слабый тренер в ПСЖ после прихода шейхов

Французский специалист: Тухель - самый слабый тренер в ПСЖ после прихода шейхов
16:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Луис Фернандес раскритиковал Томаса Тухеля.

Бывший главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес поделился мнением о нынешнем наставнике парижан Томасе Тухеле.

«Глядя на результаты прошлого сезона, можно сказать, что Тухель – это худший тренер с момента приходов шейхов в клуб. Он по-прежнему далёк от уровня Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти.

Вылет от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала в прошлом сезоне Лиги чемпионов определённо оставил свой след на команде. Увидим, сможет ли «ПСЖ» преодолеть эту травму в матчах с «Боруссией». Руководители клуба ожидают выхода команды в финал Лиги чемпионов. Предпосылки к этому определённо есть. Но в команде должны уважать немецкий клуб», — приводит слова Фернандеса Süddeutsche Zeitung.

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией» в гостях. Встреча состоится 18 февраля.

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