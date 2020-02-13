Барселона хочет переманить к себе Бога

Новости спорта:Каталонский клуб ищет усиление в Серии А.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, игрок Сассуоло Жереми Бога интересен Барселоне.

Руководство и скауты очень приятно удивлены его прогрессом в этом сезоне, поэтому следующим летом попытаются сделать все возможное, чтобы купить его.

Главной причиной для срыва трансфера может послужить Челси, ведь лондонский клуб имеет приоритетное право на покупку игрока всего за 4 миллиона евро.

Отношения Лэмпарда к этом игроку не известно, видит ли он его в составе "аристократов" или нет. В любом случае, Челси может воспользоваться опцией и выкупить игрока, чтобы потом продать его Барселоне за более крупную цену.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 23 поединках, отдал 4 передачи и 7 раз отправлял мяч в сетку ворот соперника.