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Четверг, 13.02.2020
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Реал включился в борьбу за звезду Интера

Реал включился в борьбу за звезду Интера
19:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лаутаро Мартинес серьезно заинтересовал Реал.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает AS со ссылкой на TyC, в гонку за 22-летним аргентинцем включился мадридский Реал, который планирует предложить футболисту годовой оклад в размере 14 миллионов евро.

Руководство Интера не готово расставаться с Мартинесом, однако потенциальный покупатель может до 15 июля активировать клаусулу в 111 миллионов евро, прописанную в контракте игрока.

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Спрос на одну из главных звезд "нерадзурри" действительно высок. В услугах Лаутаро заинтересованы Челси и Манчестер Сити, однако главный претендент на форварда — Барселона, которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.

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Реал, Серия А, Интер, Примера, Лаутаро Мартинес.
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