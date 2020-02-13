Барселона купит форварда Бетиса

Новости спорта:Лорен призван заменить Суареса и Дембеле.

Барселона предложила Бетису 15 миллионов евро за трансфер нападающего Лорена, сообщает Marca.

Каталонцы получили право на подписание игрока из испанского чемпионата после травмы Усмана Дембеле, который не сыграет до конца сезона.

Однако клубы, которые согласятся продать своих нападающих каталонцам, не смогут подписать замену из-за закрытия трансферного окна и не берутся рассматривать предложения блаугранас.

Действующему чемпиону Испании придется выплачивать полный размер клаусулы Лорена, которая составляет 40 миллионов евро, чтобы обойти нежелание Бетиса продавать испанца.

В нынешнем сезоне Лорен забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи в 25 матчах Бетиса во всех турнирах.