Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)

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07:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роналду спас Ювентус от поражения на последних минутах.

Милан принимал Ювентус в полуфинальном матче Кубка Италии.

Хозяева вышли вперед во втором тайме и, казалось, уже обеспечили себе победу, пока в добавленное время Рроналду не заработал пенальти, реализовав затем 11-метровый удар.

Таким образом португалец спас команду от поражения и обеспечил ничейный результат - 1:1.

Милан — Ювентус 1:1

Голы: Ребич, 61 — Роналду, 90+1 (пен.).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт, 74) — Чалханоглу (Пакета, 86) — Ибрагимович.

Ювентус: Буффон — Де Шильо (Игуаин, 70), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди (Рабио, 73) — Куадрадо, Дибала, Роналду.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол, Кубок Италии, Новости футбола.
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