"Я не такой": Холанд объяснил, почему отказал МЮ

Новости спорта:Эрлинг Холанд опроверг слухи о том, что его переход в Манчестер Юнайтед не состоялся из-за завышенных требований по зарплате.

Форвард Боруссии Эрлинг Холанд опроверг слухи о том, что его переход в Манчестер Юнайтед не состоялся из-за завышенных требований по зарплате.

"Оле-Гуннар Сульшер сыграл важнейшую роль в том, что я добился того, что сейчас у меня есть. Но мы посчитали, что наилучшим вариантом будет Боруссия.

О требованиях по зарплате пусть говорят те, кто об этом пишет. Пусть объяснят мне все при встрече. В любом случае меня это не волнует.

Было бы смешно, если бы на меня навесили такой ярлык. Близкие люди знают, что я не такой человек", – сказал Холанд в интервью Viasport.

Ранее сообщалось, что Холанд установил уникальный рекорд Бундеслиги.