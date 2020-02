Вчера, 13 февраля, стало известно о трансфере игрока Аякса Хакима Зиеша в Челси.

Английский клуб получит футболиста 1 июля 2020 года. Но нидерландская команда уже обратилась к "синим".

В официальном Twitter Аякса появилось сообщение с предложением поверить в магию Зиеша, а также видео с эпизодами игры футболиста.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.



And great things will happen.



