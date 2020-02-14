Альтернатива Суаресу: Барселона нашла еще одного кандидата

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Пятница, 14.02.2020
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10:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Анхель Родригес стал приоритетной трансферной целью Барселоны.

Нападающий Хетафе Анхель Родригес стал приоритетной трансферной целью Барселоны, передает AS.

Каталонцы смирились с тем фактом, что им не удастся подписать звездного форварда, и готовы пригласить 32-летнего испанца.

В нынешнем сезоне Родригес забил 13 голов в 28 матчах Хетафе во всех турнирах.

Барселона из-за травмы потеряла Усмана Дембеле до конца сезона, что позволило блаугранас получить право на подписание нового игрока из чемпионата Испании после закрытия трансферного окна.

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Вчера появилась информация, что Барселона предлагала Бетису 15 миллионов евро за трансфер форварда Лорена Морона.

Барселона идет на втором месте в Примере, отставая на три очка от лидирующего Реала.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Анхель Родригес.
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