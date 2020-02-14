Альтернатива Суаресу: Барселона нашла еще одного кандидата

Новости спорта:Анхель Родригес стал приоритетной трансферной целью Барселоны.

Нападающий Хетафе Анхель Родригес стал приоритетной трансферной целью Барселоны, передает AS.

Каталонцы смирились с тем фактом, что им не удастся подписать звездного форварда, и готовы пригласить 32-летнего испанца.

В нынешнем сезоне Родригес забил 13 голов в 28 матчах Хетафе во всех турнирах.

Барселона из-за травмы потеряла Усмана Дембеле до конца сезона, что позволило блаугранас получить право на подписание нового игрока из чемпионата Испании после закрытия трансферного окна.

Вчера появилась информация, что Барселона предлагала Бетису 15 миллионов евро за трансфер форварда Лорена Морона.

Барселона идет на втором месте в Примере, отставая на три очка от лидирующего Реала.