Вальверде - о своем будущем: Люблю делать странные вещи

Новости спорта:Экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде пролил света на свое будущее.

Экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде, который покинул клуб этой зимой, рассказал о том, каким видит свое будущее.

Специалист еще не решил, как продолжит карьеру, но дал понять, что вряд ли перейдет в АПЛ, но переезд заграницу не искюлчает.

"Меня иногда спрашивают: "А что насчет английской Премьер-лиги?". На что я обычно отвечаю: "Я бы скорее переехал в Австралию".

Карьера в футболе далеко не вечная, и надо иногда пользоваться возможностью жить в незнакомых местах. Я аплодировал Андресу, когда он сказал, что переезжает в Японию. Я подумал: "Надо же, он понимает другую культуру и других людей". Мне также очень интересна Япония.

Посмотрим, чем я в итоге займусь, я ведь еще совсем недавно без работы. У меня пока нет четких мыслей насчет своего будущего. Может быть, уеду куда-нибудь за границу. По правде говоря, я люблю делать странные вещи, поэтому не буду ничего исключать", - цитирует Вальверде Goal.