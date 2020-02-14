Скандальный арбитр Жабченко готовится к работе в РФПЛ

Новости спорта:Анатолий Жабченко готовится к дебюту в высшей лиге чемпионата России.

Бывший украинский арбитр из Симферополя Анатолий Жабченко готовится к дебюту в высшей лиге чемпионата России, сообщает Sport-express.ru.

Он вместе с другими российскими арбитрами в данный момент проходит сбор в Турции. Во первой части сезона он обслуживал игры ПФЛ и ФНЛ.

Анатолий Жабченко родился в Крыму и обслуживал матчи УПЛ с 2010 по 2017 год.

В 2017 году был внесен в базу сайта «Миротворец» как человек, незаконно пересекавший государственную границу Украины. В этом же году вернулся в Крым, где обслуживал матчи местного чемпионата.

Чемпионат России возобновится 28 февраля. Лидирует Зенит, за который играет украинец Ярослав Ракицкий.