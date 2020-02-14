Буффон рассказал, что стало причиной его возвращения в Ювентус

Новости спорта:Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус спустя 17 лет игры, перейдя в ПСЖ, однако после одного сезона вернулся в туринский клуб.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус спустя 17 лет игры, перейдя в ПСЖ, однако после одного сезона вернулся в туринский клуб.

Теперь 42-летний вратарь признался, что одной из причиной его возвращения стал Криштиану Роналду.

"Я все еще играю, потому что верю, что могу делать это на высочайшем уровне. Такие ситуации, как это возвращение в Юве, придают мне даже больше мотивации. Здесь задействованы межличностные отношения, что делает мою ответственность и целеустремленность еще выше.

Роналду невероятен. Должен признаться, Криштиану был одной из причин моего возвращения в Ювентус. Играть и тренироваться с ним каждый день - это нечто", - заявил Буффон Rai Sport.

Буффон также прокомментировал игру Златана Ибрагимовича, который в 38 лет вернулся в Милан.

"Не знал, что Ибрагимович дисквалифицирован. Должен признаться, я улыбаюсь, ведь так много людей задирали нос, когда Златан возвращался в Милан. Но в 38 лет он делает разницу. Когда дело касается игроков, их нужно анализировать индивидуально, а не по дате рождения. Я очень рад за Златана, он невероятный чемпион", - сказал футболист.