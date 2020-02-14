Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

Буффон рассказал, что стало причиной его возвращения в Ювентус

Буффон рассказал, что стало причиной его возвращения в Ювентус
12:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус спустя 17 лет игры, перейдя в ПСЖ, однако после одного сезона вернулся в туринский клуб.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус спустя 17 лет игры, перейдя в ПСЖ, однако после одного сезона вернулся в туринский клуб.

Теперь 42-летний вратарь признался, что одной из причиной его возвращения стал Криштиану Роналду.

"Я все еще играю, потому что верю, что могу делать это на высочайшем уровне. Такие ситуации, как это возвращение в Юве, придают мне даже больше мотивации. Здесь задействованы межличностные отношения, что делает мою ответственность и целеустремленность еще выше.

Роналду невероятен. Должен признаться, Криштиану был одной из причин моего возвращения в Ювентус. Играть и тренироваться с ним каждый день - это нечто", - заявил Буффон Rai Sport.

МЮ нашел альтернативу Сульшеру

Буффон также прокомментировал игру Златана Ибрагимовича, который в 38 лет вернулся в Милан.

"Не знал, что Ибрагимович дисквалифицирован. Должен признаться, я улыбаюсь, ведь так много людей задирали нос, когда Златан возвращался в Милан. Но в 38 лет он делает разницу. Когда дело касается игроков, их нужно анализировать индивидуально, а не по дате рождения. Я очень рад за Златана, он невероятный чемпион", - сказал футболист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый Пирло: Ювентус намерен приобрести лидера Брешии
02 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
03 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
04 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
05 Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь