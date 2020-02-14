"Тот вечер был незабываемым": Клопп рассказал о любимом моменте в Ливерпуля

Новости спорта:Немецкий наставник не удивил ответом.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о самом любимом моменте за время работы в клубе

«Финал Лиги чемпионов – он закончился наиболее прекрасным образом. Я никогда этого не забуду. Тот вечер был идеальным. Всё, о чём я думал, – это футбол. И это первый финал, в котором мы одержали победу. Надеюсь, что не последний», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. В первом сезоне под его руководством красные добрались до финалов Кубка английской лиги и Лиги Европы, однако потерпели поражение в обоих матчах.

В минувшем сезоне команда завоевала трофей Лиги чемпионов, после чего добилась побед в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. После 25 туров мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги с отрывом в 22 очка от второго места.