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Пятница, 14.02.2020
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"Тот вечер был незабываемым": Клопп рассказал о любимом моменте в Ливерпуля

"Тот вечер был незабываемым": Клопп рассказал о любимом моменте в Ливерпуля
14:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о самом любимом моменте за время работы в клубе

«Финал Лиги чемпионов – он закончился наиболее прекрасным образом. Я никогда этого не забуду. Тот вечер был идеальным. Всё, о чём я думал, – это футбол. И это первый финал, в котором мы одержали победу. Надеюсь, что не последний», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. В первом сезоне под его руководством красные добрались до финалов Кубка английской лиги и Лиги Европы, однако потерпели поражение в обоих матчах.

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В минувшем сезоне команда завоевала трофей Лиги чемпионов, после чего добилась побед в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. После 25 туров мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги с отрывом в 22 очка от второго места.

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Лига Чемпионов, АПЛ, Юрген Клопп, Новости спорта, Новости футбола.
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