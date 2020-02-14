Звезда Лестера выразил желание перейти в Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Джеймс Мэддисон, скорее всего, покинет Лестер по окончанию сезона.

Как известно, тренерский штаб МЮ не доволен нынешней линией атаки и летом будет искать способы для усиления.

Главным кандидатом на приобретение является вингер Лестера Джеймс Мэддисон, отлично выступающий в этом первенстве.

Как сообщают источники, сам игрок не против пополнить стан команды Сульшера, даже если она не выйдет в Лигу чемпионов.

"Лисы", наоборот, не настроены на трансфер. Во-первых, контракт игрока рассчитан аж до 2023 года. Во-вторых, есть великие шансы, что команда пробьется в ЛЧ, поэтому клуб хочет оставить боевой состав.

К слову, "Дьяволы" рассматривают также возможность купить лидера Астон Виллы Джека Грилиша.