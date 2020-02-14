Интер нашел замену Мартинесу в Арсенале

Новости спорта:Антонио Конте, видимо, продолжит собирать в Интере игроков с опытом игры в АПЛ.

В связи с вероятным трансфером Лаутаро Мартинеса следующим летом в один из топ-клубов Европы, среди которых называются каталонская Барселона, мадридский Реал, лондонский Челси и Манчестер Юнайтед, Интер начал поиски потенциальной замены аргентинцу.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, капитан и нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной целью "нерадзурри" предстоящим летом в случае ухода Лаутаро.

Действующее соглашение 30-летнего габонца с "канонирами" истекает летом 2021 года и, по всей видимости, вопрос о его продлении находится под большим вопросом.

Учитывая этот факт, Арсенал вряд ли будет препятствовать уходу своего главного бомбардира в летнее трансферное окно, желая заработать на его продаже хоть какую-нибудь сумму.

Интеру, в свою очередь, не составит труда удовлетворить финансовые требования клуба из Лондона, получив с продажи Мартинеса как минимум 111 миллионов евро.