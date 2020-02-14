Победитель Лиги чемпионов две недели будет на карантине из-за коронавируса

Новости спорта:Рафаэль Бенитес попал в тяжелую психологическую ситуацию

Главный тренер китайского Далянь Ифанг Рафаэль Бенитес находится вместе со своей командой в карантине в Испании.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем.

Мы понимаем логику решений поле новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонка, но при странных обстоятельствах.

Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках на две недели, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности», — цитирует слова тренера Mundo Deportivo.

Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан в июле 2019 года. До Ньюкасла испанец тренировал Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи и Реал.