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Пятница, 14.02.2020
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Победитель Лиги чемпионов две недели будет на карантине из-за коронавируса
19:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Рафаэль Бенитес попал в тяжелую психологическую ситуацию

Главный тренер китайского Далянь Ифанг Рафаэль Бенитес находится вместе со своей командой в карантине в Испании.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Обычно ты знаешь, когда начнешь сезон, где и когда будешь играть, но здесь мы просто ждем.

Мы понимаем логику решений поле новостей о вирусе. У нас нормальная предсезонка, но при странных обстоятельствах.

Температуру игроков измеряют дважды в день. Мы останемся в гостинице и на тренировочных площадках на две недели, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Команда в порядке, но мы приняли меры предосторожности», — цитирует слова тренера Mundo Deportivo.

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Рафаэль Бенитес возглавил китайский Далянь Ифан в июле 2019 года. До Ньюкасла испанец тренировал Кастилью, Вальядолид, Осасуну, Эстремадуру, Тенерифе, Валенсию, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи и Реал.

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Китай, Новости спорта, Рафаэль Бенитес, Новости футбола, Коронавирус.
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