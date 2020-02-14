"Это я решаю": Лэмпард о том, будет ли играть Кепа

Новости спорта:Наставник Челси доволен своим вратарем, но место в старте не гарантирует.

Главный тренер Чемли Фрэнк Лампард сообщил, что примет решение об участии вратаря Кепы Аррисабалаги в матче против Манчестер Юнайтед непосредственно перед игрой.

«Не имеет значения, когда ты пришел в клуб и какой у тебя гонорар. Важны только тренировки.

Кепа остался в запасе на матч против Лестера, и я доволен его реакцией на это. Он усердно работал на тренировках. Это было не наказание и не предупреждение, всего лишь поиск игроков в оптимальной форме.

Такие моменты бывают у каждого игрока. Это было и в моей карьере много раз. Кепа прибавил на тренировках. Но решение по вратарю я сделаю перед матчем с МЮ», — цитирует наставника Синих Goal.