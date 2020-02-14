Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей

"Не понимаю Фреда": Сульшер не может объяснить поступок экс-игрока Шахтера

"Не понимаю Фреда": Сульшер не может объяснить поступок экс-игрока Шахтера
21:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Скорее всего, тренер обиделся на футболиста.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника команды Фреда, который ранее заявил, что «красным дьяволам» не хватает сплочённости.

Норвежский специалист подчеркнул, что в команде нет никаких проблем, связанных со взаимоотношениями футболистов.

«В плане взаимоотношений у ребят всё в порядке, они всегда стоят друг за друга. Я не видел интервью Фреда. Он знает, что в нашей команде все готовы работать ради друг друга. Я не знаю, как переводить и понимать то, что он сказал. У меня нет никаких проблем с Фредом, нет никаких проблем с игроками, они отдают все силы друг за друга», — цитирует Сульшера ESPN.

Ман Сити пропустит две следующие Лиги чемпионов

Ранее Фред заявил, что некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят всё делать в одиночку. В то же время бразилец подчеркнул, что верит в Сульшера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
02 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
03 Молодой талант Динамо и сборной Украины может переехать в Фенербахче
04 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
05 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь