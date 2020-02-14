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Пятница, 14.02.2020
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Неймар выделил самого опасного игрока в Боруссии

Неймар выделил самого опасного игрока в Боруссии
21:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Неймар восхитился Джейдоном Санчо.

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо. Перед матчем команд в 1/8 финала Лиги чемпионов Неймар признался, что считает Санчо «особенным футболистом». В нынешнем сезоне 19-летний англичанин в 19 матчах Бундеслиги забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Нет никаких сомнений, что матч с «Боруссией» станет прекрасным зрелищем для всех, кто любит футбол. Наши команды любят атаковать, в наших составах собраны качественные игроки.

У «Боруссии» есть футболисты, способные решать исход матчей. Джейдон — один из игроков, за которым мне нравится наблюдать, он отличный футболист. Это особенный футболист, молодой, но уже зарекомендовавший себя.

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо. Перед матчем команд в 1/8 финала Лиги чемпионов Неймар признался, что считает Санчо «особенным футболистом». В нынешнем сезоне 19-летний англичанин в 19 матчах Бундеслиги забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Нет никаких сомнений, что матч с «Боруссией» станет прекрасным зрелищем для всех, кто любит футбол. Наши команды любят атаковать, в наших составах собраны качественные игроки.

У «Боруссии» есть футболисты, способные решать исход матчей. Джейдон — один из игроков, за которым мне нравится наблюдать, он отличный футболист. Это особенный футболист, молодой, но уже зарекомендовавший себя.

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Мы прекрасно понимаем, как сложно будет «ПСЖ» в Дортмунде. Надеемся, что проведём там хороший матч и добьёмся положительного результата», — цитирует Неймара Sky Sports.

Мы прекрасно понимаем, как сложно будет «ПСЖ» в Дортмунде. Надеемся, что проведём там хороший матч и добьёмся положительного результата», — цитирует Неймара Sky Sports.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Неймар, Боруссия, Санчо.
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