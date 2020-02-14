"Предвзятый процесс против нас": Манчестер Сити отреагировал на исключение из ЛЧ

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Пятница, 14.02.2020
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22:19 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Ман Сити считает, что дело сфабриковано.

Официальный сайт Манчестер Сити опубликовал реакцию на решение Судебной палаты органа финансового контроля, следуя которому "горожане" пропустят два последующих сезона Лиги чемпионов, а также будут обязаны выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

"Манчестер Сити разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Судебной палаты УЕФА. Клуб всегда настаивал на крайней необходимости поиска независимого органа и процесса, чтобы беспристрастно рассмотреть всеобъемлющий массив неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции".

"В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил результаты и санкции, которые он намеревался передать в Манчестер Сити, еще до того, как началось какое-либо расследование. Последовавший ошибочный и постоянно протекающий процесс УЕФА, который был под наблюдением следователя, означал, что не было никаких сомнений в конечном решении процесса. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА. Эта жалоба была подтверждена Спортивным арбитражным судом".

"Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, которое рассматривается УЕФА и судимое УЕФА. После того, как этот предвзятый процесс завершен, Сити как можно скорее вынесет беспристрастное решение и, следовательно, в первой инстанции при первой же возможности начнет рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде".

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УЕФА, ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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