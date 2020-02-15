В ПСЖ раздосадованы поведением Неймара

Новости спорта:Неймар улетел в Германию по личным делам, что разозлило ПСЖ.

Руководство ПСЖ выразило недовольство поведением своего нападающего Неймара.

Бразилец сейчас травмирован, но в клубе надеялись, что футболист приложит все усилия, чтобы восстановиться к первому матчу плей-офф Лиги чемпионов против Боруссии Д, а не будет тратить силы на мероприятия, не связанные с футболом.

Неймар же полетел в Дюссельдорф, чтобы сняться в фотосессии одного из брендов одежды, сообщает AS.

Также сообщается, что клуб не будет применять никаких санкций по этому поводу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах ПСЖ, забив 13 голов и получив две желтые карточки.