В ПСЖ раздосадованы поведением Неймара

Руководство ПСЖ выразило недовольство поведением своего нападающего Неймара.
Бразилец сейчас травмирован, но в клубе надеялись, что футболист приложит все усилия, чтобы восстановиться к первому матчу плей-офф Лиги чемпионов против Боруссии Д, а не будет тратить силы на мероприятия, не связанные с футболом.
Неймар же полетел в Дюссельдорф, чтобы сняться в фотосессии одного из брендов одежды, сообщает AS.
Также сообщается, что клуб не будет применять никаких санкций по этому поводу.
Отметим, что в нынешнем сезоне Неймар принял участие в 14 матчах ПСЖ, забив 13 голов и получив две желтые карточки.